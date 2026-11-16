La Sûreté urbaine du Commissariat central de Rufisque a démantelé un réseau présumé de trafic de migrants composé de cinq individus. Les mis en cause ont été déférés au Pool judiciaire financier pour association de malfaiteurs, trafic de migrants et complicité de ces chefs.

L’opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel, dans la nuit du 10 au 11 novembre 2026, signalant un départ imminent de migrants organisé par un présumé trafiquant notoire. L’intervention des enquêteurs a permis son arrestation ainsi que celle de plusieurs de ses présumés complices.

Les investigations ont d’abord conduit à l’interpellation de deux frères, déjà cités dans des affaires similaires. Des filatures ont ensuite permis d’arrêter deux autres suspects au quartier Diockoul. Selon les éléments de l’enquête, les mis en cause ont reconnu leur implication dans l’organisation du convoi.

Par ailleurs, une descente effectuée à la Cité des Enseignants a permis de découvrir une vingtaine de migrants, dont une femme, hébergés au domicile d’une dame chargée de leur logement. Cette dernière a également été interpellée.

L’enquête se poursuit.