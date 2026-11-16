La Gendarmerie nationale a procédé à la saisie de 10,868 kilogrammes de cocaïne dans le cadre d’une opération menée entre Sangalkam et Guédiawaye. L’intervention a permis l’interpellation d’un individu et l’identification présumée de son fournisseur.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2026, la brigade de Gendarmerie de Sangalkam a intercepté un individu sur la route nationale 8 (RN8), alors qu’il transportait 1,725 kilogramme de cocaïne.

La poursuite des investigations par le Groupement de lutte antidrogue (GLAD) a permis de remonter jusqu’à un fournisseur établi à Guédiawaye. Le 12 novembre, les enquêteurs ont effectué une perquisition à son domicile, au cours de laquelle 9,143 kilogrammes de cocaïne ont été découverts, ainsi que des balances et du matériel de conditionnement.

Au total, 10,868 kilogrammes de cocaïne ont été saisis au cours de cette opération. Selon la Gendarmerie, les investigations se poursuivent.