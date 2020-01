Marche perturbée de Nio Lank…Diop Decroix accuse Macky

Élu sur la liste de la Coalition gagnante/wattu Senegal, le député Mamadou Diop Decroix a encore dénoncé les agissements des autorités étatiques. ‘’Macky Sall a intérêt à laisser la démocratie respirer dans notre pays. On est aujourd’hui au dialogue, mais le dialogue politique ce n’est pas pour que les droits des gens ne soient pas appliqués’’. Au contraire dit-il, c’est pour que ces droits-là soient appliqués par tous les citoyens de ce pays-là’’, a dit le parlementaire.

Concernant la détention de Guy Marius Sagna, Mamadou Diop Decroix a estimé que celui-ci ‘’ne doit pas être en prison. Ce n’est pas sa place la prison. J’ai entendu le président (Macky Sall) dire que celui qui veut aller au Palais, celui-là n’est pas animé de bonne intention. Quand ses camarades et partisans veulent aller au palais on les laisse passer, parce qu’ils sont pacifiques. Est-ce qu’il est là-bas (à la présidence) pour les siens ? Non ! Il n’est pas élu pour ses proches et sympathisants, mais il y est pour tout le monde, oui. C’est cela la vérité. Maintenant, ce qui m’a rendu fier, c’est que c’est la jeunesse qui s’est donnée rendez-vous aujourd’hui. La jeunesse est là en train de se battre et cela est très important’’, a confié M. Decroix qui prenait part à la manifestation de Nio Laank, ce vendredi 31 janvier 2020.

Source Dakaractu