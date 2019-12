Marche réprimée de «Nio Lank» : AME/2019 félicite l’Etat

Dans un communiqué rendu public, ce lundi, le mouvement «Alliance Macky Encore 2019» (AME/2019) est largement revenu sur la situation politique nationale marquée par la marche de «Nio Lank » (opposition, mouvements citoyens, activistes, etc.). El Hadji Diamé Dansokho et camarades qui ont adressé de vives félicitations à l’Etat pour avoir agi à contenir ces fauteurs de trouble, lui demandent, tout de même, de redoubler de vigilance : « L’Etat ne doit pas faiblir devant aucune autre force. Cà, le gouvernement du Président Macky l’a compris en déclarant, à temps, la guerre à ceux qui sont animés par la ferme volonté de réduire à néant notre héritage de paix, de concorde et de stabilité. Vendredi dernier, ils ont réussi, avec brio, à contenir les velléités contestataires et ont permis aux honnêtes citoyens de vaquer tranquillement à leurs préoccupations. Nous avons toujours dit que ce n’est pas avec la violence, avec les muscles qu’on peut régler les problèmes. » Le natif de Diallocoto (Tambacounda), de saluer : « Notre structure salue le dynamisme et le professionnalisme de nos forces de l’ordre. Elles ont été à la hauteur de la tâche. Elles veillent à la libre circulation des personnes et de leurs biens et, sans entrave. Sur ce, qu’elles en soient remerciées et félicitées pour cette mission remplie avec dextérité ».