Marcheurs arrêtés : Le FRAPP exige leur libération

Trois des marcheurs, qui voulaient rallier le Mali afin de témoigner leur soutien au peuple malien, ont été arrêtés. L’information a été confirmée par Urgence panafricaniste et Guy Marius Sagna. D’ailleurs dans un post fait sur Facebook, le FRAPP exige la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées.

Aujourd’hui, 3 marcheurs qui ont quitté Dakar pour Bamako à pieds ont été arrêtés par la gendarmerie de Kidira. La majorité des marcheurs a pu traverser la frontière et est à Diboli au Mali. Le FRAPP félicite les marcheurs qui par leur acte de courage, de détermination, de panafricanisme expriment leur solidarité au peuple frère du Mali sous embargo injuste de la CEDEAO et et de l’UEMOA. Le FRAPP dénonce les arrestations par la gendarmerie de : Khadidiatou Dieye, d’Alfousseynou Sow et Ibrahima Niang », écrit Guy Marius Sagna qui exige la libération de ses camarades.

« Le FRAPP exige la libération des 03 marcheurs de l’unité africaine. Le rôle de la gendarmerie est de protéger les populations et non de bloquer la progression d’africains du Sénégal qui expriment leur désaccord avec les illégales sanctions de la CEDEAO et de l’UEMOA en marchant vers Bamako », conclut-il.