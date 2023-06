Marem Kanté : « Non à un dialogue national pour intérêts purement politiques »

Le peuple veut un nouveau Sénégal, le colmatage a trop duré (Marem Kanté)

La meilleure manière de régler définitivement un problème est de couper le mal à la racine. Et Dieu sait que le jeu politique a gangrené le cœur du Sénégal.

Depuis les indépendances, ce pays souffre de beaucoup de maux qui n’ont jamais été soignés comme il le fallait.

Aujourd’hui, l’innommable est arrivé. Nous voilà tous embarqués dans une impasse à cause d’un pilotage à l’aveuglette du jeu politique.

Oui ! OSONS LE DIRE !

Tout ce que subit le Sénégal comme injustice est le fait du jeu politique. Chaque parti prêche pour sa chapelle en manipulant le peuple.

Ça ne peut plus continuer comme ça depuis plus de 70 ans. On ne peut pas à chaque crise, laisser les mêmes acteurs colmater les brèches avec un dialogue politique.

Il faut tout revoir à zéro. C’est ça la réalité.

Dans sa trajectoire historique, le Sénégal a connu sept grandes crises majeures. Toutes purement politiques et entretenues par les leaders politiques eux-mêmes. Celles de 1963, 1968, 1988, 1993, 2011, 2021 et l’actuelle crise de 2023.

Ces crises ne sont rien d’autres qu’un amoncellement de pathologies politiques dont souffre le Sénégal et qui n’ont pas été prises au sérieux afin de les éradiquer définitivement.

Maintenant que nous en sommes là, vue l’urgence de la situation, il faut agir en bonne intelligence !

Que faire pour nous sortir de cette situation calamiteuse ?

Quel dialogue social et non politique pour un Sénégal nouveau ? Un Sénégal travailleur soucieux des préoccupations de son peuple. Un Sénégal qui refuse que l’on utilise sa jeunesse à des fins politiques mais plutôt soucieux de ses attentes. Un Sénégal qui bannit complètement le mercantilisme politique dans les temples du Savoir en l’occurrence les universités en utilisant les étudiants comme terreau d’ascension politique. Un Sénégal qui combat l’injustice et joue le jeu de l’équité et de la justice sociale pour son peuple. Un Sénégal du mérite et non du favoritisme. Un Sénégal dont le peuple combat farouchement le népotisme, la prévarication, la corruption et la concussion. Un Sénégal qui donne la chance de réussite à chaque citoyen et citoyenne en favorisant l’éducation pour tous. Un Sénégal qui respecte les droits de chaque citoyen.ne surtout ceux de la femme et des enfants. Un Sénégal respectueux de ses dignitaires religieux et coutumiers. Un Sénégal dont chaque citoyen et citoyenne s’acquitte de son devoir envers la nation. Un Sénégal qui promeut le nationalisme afin que chaque citoyen et citoyenne se sente responsable de la sécurité territoriale et du développement économique de son pays et de son terroir. Un Sénégal accueillant mais ferme sur les règles d’hospitalité. Un Sénégal équitable dans le partage de ses ressources foncières, minières et halieutiques. Un Sénégal ouvert à tout investissement qui prône le partenariat gagnant-gagnant.

Toutes ces réflexions méritent mûre introspection de la part de tout le peuple sénégalais surtout de la part des sachants, ceux qui sont au fait des réelles préoccupations et vrais enjeux communs. Car la goutte d’eau du jeu politique a trop débordé sur le champ social. Le navire est plein. Il faut agir vite et maintenant !

Ce dialogue national ne doit pas servir que les interêt politiques. Sinon dans dix ans les mêmes pathologies vont resurgir.

On ne peut pas laisser les politiques continuer à jouer leur jeu de colmatage sur nos vies en nous faisant subir les conséquences de leurs actes égoïstes.

Aujourd’hui nous sommes dans une impasse, nous n’avons aucune autre issue que de faire marche arrière pour trouver une solution définitive salvatrice pour tout le peuple sénégalais.

Il nous faut remonter le temps de toutes les crises, une par une depuis la première en 1963 jusqu’à aujourd’hui 2023, pour trouver les failles et régler définitivement ces problèmes récurrents qui opposent les partis au pouvoir à ceux de l’opposition.

A y regarder de près, c’est toujours les mêmes problèmes politiques entre les leaders. Et au final c’est toujours le peuple qui en subit les conséquences fâcheuses avec des vies humaines sacrifiées.

Combien de morts depuis la crise de 1963 jusqu’à celle de 2023 ? Y’a t’il eu un seul leader politique qui a perdu la vie dans ces crises ? Seulement des militants et de pauvres citoyens sénégalais.

En tant citoyenne, mon cri du cœur est le suivant :

A tous les sénégalais et sénégalaises, fils et filles de cette belle nation, épris de paix, de justice mais surtout d’équilibre social, l’heure est à la convergence de toutes les forces vives et positives pour soigner définitivement le Sénégal de toutes ces pathologies politiques qui rongent le cœur de notre pays depuis les indépendances.

N’est-il temps de faire une longue pause afin de situer et d’analyser tous les éléments déclencheurs de ces différentes crises, afin de bâtir une bonne fois pour toutes

une fondation solide sur laquelle vont reposer les principes fondamentaux de la nation?

N’est-il pas temps, une bonne fois pour toutes, de baliser un chemin vertueux et rectiligne sur lequel toutes les générations sénégalaises ont le devoir d’emprunter?

N’est-il pas temps de formater un nouveau type de citoyen.ne avec des valeurs sûres, toujours prêt.e à servir sa nation, à défendre les valeurs de la République, à conserver et vivifier le legs authentique des ancêtres ?

Non à un dialogue national pour intérêts purement politiques à savoir :

Non au 3éme mandat !

Non à l’amnistie pour éligibilité!

Non à l’instrumentalisation et l’affaiblissement de la justice !

Oui au dialogue social où l’Etat de droit prend bras le corps les intérêts commun de tout le peuple sénégalais.

La seule et unique issue pour sortir de cette impasse est avant tout de reporter l’élection présidentielle de 2024.

Il nous faut d’abord une pause pour soigner toutes ces pathologies politiques.

Le peuple veut un nouveau départ. Pour cela il faut impérativement mettre en place un gouvernement spécial pour une durée limitée qui se chargera de refonder un nouveau Sénégal avec des bases claires et précises sur lesquelles les partis politiques vont se conformer pour SERVIR LE PEUPLE.

Après tant d’années de colmatages avec des dialogues politiques récurrents aujourd’hui, c’est plus qu’une nécessité pour toute la nation de porter la blouse du chirurgien pour extirper tout le pus qui ronge le cœur malade de notre pays.

Il nous faut une pause pour bâtir un Sénégal nouveau

Le colmatage a trop duré !

Marem Kanté

Plume Citoyenne

Mardi 6 juin 2023