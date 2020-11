Mariama Sarr va installer la fonction publique régionale à Diourbel

Le Ministère de la Fonction Publique et du Renouveau du Service Public a travers le PAMA est attendu a Diourbel ce weekend. Le Programme d’Appui à la Modernisation de l’Administration (PAMA) a pour ambition de renforcer et de moderniser l’administration et surtout de la rapprocher des usagers. C’est dans ce contexte qu’un bureau relais de service public sera ouvert à Diourbel plus précisément au niveau du service régional de l’hydraulique sis au quartier Thierno Kandji.

A cet effet,une caravane dite du service public composée d’agents de la fonction publique sera organisée et tenue au centre culturel régional de Diourbel durant deux jours (16 et 17 novembre)

Les offres de service suivantes seront disponibles : L’information sur la situation administrative de l’agent,

La production de projet d’avancement à l’échelon. La production d’attestation de non appartenance à la fonction publique,

L’inscription sur la plateforme esole

L’inscription sur la plateforme de demande d’emploi

Le dépistage de l’hypertension et du diabète

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn