Marie Siby Faye  » nous devons faire en sorte que les filles se sentent à l’aise à l’ école »

C’est par un point de presse, tenu, le lundi 11 novembre, à la sphère ministèrielle de Diamniadio, que le ministère de l’Education nationale et le cadre de coordination des interventions pour l’éducation des filles ont officiellement lancé les activités qui marquereont, cette année, la célébration de la journée des filles, prévue le 5 décembre prochain,sur l’étendue du territoire national. Cette nouvelle édition a pour thème: » Un partenariat fort pour un espace scolaire sûr au service de l’éducation des filles ». Comme le souligne la conseillère technique chargée du genre au ministère de l’Education nationale et par ailleurs secrétaire exécutif du cadre de coordination des interventions pour l’éducation des filles (Ccief), Marie Siby Faye, l’évènement verra la participation de l’ensemble des acteurs de la communauté éducatitive.Il sera mis à profit pour évoquer de nouveau la problèmatique des violences faites aux filles en milieu scolaire. La conseillère technique est d’avis que malgré les efforts consentis par l’État et des partenaires, les violences faites aux filles en milieu scolaire persiste toujours et sont les causes de la déscolarisation de nombre de celles-ci.