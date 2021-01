Marie Teuw Niane rend hommage à Abdoulaye Diaw Chimère

Témoignage de Mary Teuw Niane sur Abdoulaye Diaw Chimère, l’ancien maire de Saint-Louis décédé cette nuit

Monsieur Abdoulaye Diaw Chimère, ancien Député et Maire de Saint Louis vient de nous quitter.

Grand Saint Louisien de naissance, de cœur et de raison, il fut un concentré des valeurs humaines fortes dont tout Saint Louisien s’enorgueillit : dignité, convivialité, générosité, élégance, humilité, culture Islamique et technocratique.

Le Président de la Coopérative d’Habitat et de Construction de l’Université de Saint Louis que je suis, les membres du bureau, les adhérents n’oublieront jamais ce geste qu’il fit, il y a presque trois décennies, en nous prêtant cet énorme tracteur qui assura, pendant plusieurs semaines, les travaux de terrassement des sites de Ngallèle et de Boudiouck alors qu’une grande société de la place nous exigeait plus de soixante-dix millions de francs CFA. Il nous permit ainsi, gracieusement, de démarrer la construction de la Cité Université Ngallèle puis de la Cité Université Boudiouck.

Je présente, en mon nom et au nom de tous les membres de la Coopérative d’Habitat et de Construction de l’Université de Saint Louis, nos sincères condoléances à sa famille, aux Saint Louisiennes et aux Saint Louisiens. »

Je prie Dieu qu’Il lui accorde Son meilleur Paradis.

Rappel…le défunt Abdoulaye Diaw Chimère sera inhumé à Saint-Louis ce vendredi 22 janvier 2021