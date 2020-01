Il y a 64 ans, Bill et Nancy Schafrath se sont promis de s’aimer jusqu’à ce que «la mort (les) sépare». Ces Américains originaires de l’Ohio sont morts tous les deux à la veille de Noël 2019 en se tenant la main. Mari et femme, âgés de 88 et 85 ans, sont décédés à la maison de retraite où ils vivaient à Wooster.

Quelques jours avant leur disparition, l’état de santé de Bill Schafrath s’est détérioré et l’octogénaire ne pouvait plus bouger de son lit. Celui de son épouse a donc été transporté à côté du sien et ils ont pu passer les derniers jours de leur existence côte à côte, à se tenir la main, a fait savoir leur nièce Pat Cornelius au «Wooster Daily Record», cité par la chaîne Fox.

Ils n’ont jamais eu d’enfant

Bill Schafrath s’est est allé de causes naturelles le 24 décembre aux alentours de 7 heures du matin et sa femme l’a suivi dans la mort quelques heures plus tard, vers 11 heures.

Le couple n’a jamais fondé de famille. Le mari, vétéran de la guerre de Corée, exerçait le métier de maçon et adorait cuisiner. Son épouse -décrite par ses proches comme une femme «pétillante et énergique»- a quant à elle été directrice de banque pendant plus de 30 ans et bénévole dans plusieurs associations. Ils s’étaitent dit «oui» en 1955.