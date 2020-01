Cette princesse est pilote à…19 ans

La princesse Salma de Jordanie a officiellement reçu son diplôme de pilote d’avion… À seulement 19 ans ! En tenue militaire, la jeune femme a été honorée en grande pompe devant toute sa famille et tout le pays.

C’est des mains du monarque, « le commandant suprême des Forces armées jordaniennes », que Salma a reçu ses ailes « après avoir terminé sa formation de pilote », comme on peut le lire sur le compte Instagram officiel de la famille royale. Côté fashion, comme toujours, sa mère était chic à souhait. Sur les réseaux sociaux, les compliments pleuvent : « Brillante et travailleuse comme toujours ! Félicitations pour la réception de tes ailes et sois prête pour plus de succès et de réalisations », l’a félicité son frère, le prince Hussein ben Abdallah. Sa mère ajoutait quant à elle : « d’une robe de diplômée il y a quelques mois à un uniforme militaire aujourd’hui, tu as prouvé ta capacité ! Félicitations à notre fille Salma pour avoir terminé un cours de mise en service à la Royal Military Academy Sandhurst ».

