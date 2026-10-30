Maroc : 400 Sénégalais concernés par une opération de retour volontaire

Quatre cents (400) ressortissants sénégalais hébergés dans les centres d’Argoub et de Bir-Gandouz, dans le sud du Maroc, sont concernés par une opération de retour volontaire qui démarre ce vendredi 30 octobre 2026.

Selon une source diplomatique citée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), dix bus de 40 places ont été mobilisés pour assurer leur rapatriement. Trois véhicules doivent quitter le Maroc ce vendredi, tandis que les autres rotations sont prévues les 3 et 5 novembre. Une nouvelle opération est également envisagée au cours de la deuxième semaine du mois de novembre.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par plusieurs interceptions de migrants en mer. Entre le 19 et le 25 octobre, la marine royale marocaine a arraisonné trois pirogues transportant plus de 500 personnes, dont près de 300 Sénégalais. Parmi les passagers, partis des côtes sénégalaises et gambiennes, figuraient des femmes et des enfants, y compris des nourrissons.

Parallèlement, les structures d’accueil du sud du royaume font face à une forte affluence. Environ 800 migrants, principalement de nationalités sénégalaise, gambienne, malienne et guinéenne, y ont été recensés ces derniers jours, compliquant ainsi leur prise en charge.