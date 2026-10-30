Faux certificats médicaux générés par l’IA : Un cadre de l’APROSI arrêté

Samba Ndiaye, cadre supérieur à l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), a été interpellé et placé en garde à vue par la Section de recherches (SR) de Colobane. Il est soupçonné de faux et usage de faux en écritures et d’escroquerie administrative.

En charge de la phase 2 de la plateforme industrielle de Diamniadio et neveu de l’ancien président sénégalais Macky Sall, il est accusé, selon L’Observateur, d’avoir utilisé l’intelligence artificielle ChatGPT pour produire de faux certificats médicaux et des dispenses de travail.

D’après le quotidien, ces documents lui auraient permis de justifier des absences prolongées en invoquant notamment un séjour familial à Paris. Cette démarche aurait eu pour objectif de dissimuler des manquements professionnels auprès de sa direction.

Après avoir découvert la présumée supercherie, l’Aprosi a saisi la gendarmerie pour dénoncer un préjudice financier et administratif qu’elle estime grave.

L’Observateur, du Groupe futurs médias, relève également une circonstance particulière dans cette affaire : un an auparavant, Samba Ndiaye avait lui-même déposé une plainte auprès de la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour défendre l’honneur de son oncle, Macky Sall.

L’enquête devra permettre de faire la lumière sur les faits qui lui sont reprochés.