Gambie : 121 candidats à l’émigration irrégulière interceptés

Les services de l’immigration gambienne ont intercepté 121 candidats à l’émigration irrégulière, jeudi 29 octobre 2026, au cours de plusieurs opérations menées à Tujereng, Sanyang, Tanji et Barra.

Selon le département gambien de l’immigration (GID), 113 personnes ont été arrêtées lors de patrouilles nocturnes à Tujereng, Sanyang et Tanji. Ces opérations ont été conduites par les unités de gestion des migrations et de patrouille frontalière basées à Tanji. Un individu soupçonné d’être un passeur a également été interpellé et entendu dans le cadre de l’enquête.

Une seconde opération, menée séparément au terminal du ferry de Barra, a permis d’intercepter huit autres candidats au départ par l’unité de gestion des migrations.

Les personnes interceptées sont de différentes nationalités : 58 Gambiens, 37 Sénégalais, 18 Guinéens, ainsi que des ressortissants du Mali et de la Côte d’Ivoire. Le groupe comprend des hommes, des femmes et des mineurs.

Les migrants présumés et l’individu soupçonné d’être un passeur ont été conduits au centre de gestion des migrations du GID. Ils y ont reçu une assistance humanitaire de la Croix-Rouge gambienne.