CAN : La CAF revient à un rythme de deux ans entre deux éditions

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de rétablir l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) tous les deux ans. La décision a été prise « à l’unanimité » par le Comité exécutif de l’instance, selon un communiqué publié ce vendredi 30 octobre 2026.

Ce revirement intervient après l’annonce, en décembre 2025, du passage à un cycle quadriennal à partir de 2028. Au début du mois d’octobre, le président de la CAF, Patrice Motsepe, avait indiqué que l’instance allait réexaminer cette décision.

Dans son communiqué, Motsepe explique que la CAF était notamment préoccupée par le délai nécessaire avant que la nouvelle Ligue des nations africaine, envisagée comme une compétition organisée tous les deux ans et destinée à remplacer la CAN dans ce calendrier, puisse générer des retombées financières substantielles pour le développement du football africain.

Selon le nouveau calendrier, la prochaine édition se tiendra en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Elle sera suivie de celles de 2028, 2031 et 2033. L’intervalle de trois ans entre les éditions de 2028 et de 2031 s’explique par la volonté d’éviter une concomitance avec la Coupe du monde prévue en 2030.

Ce retour à l’ancien rythme a été salué par plusieurs acteurs du football africain interrogés par RFI. L’ancien gardien des Lions indomptables, Joseph-Antoine Bell, s’est réjoui de ce changement, estimant qu’on ne pouvait pas remplacer une compétition existante par une autre qui n’était encore qu’à l’état de projet.

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, a également qualifié cette décision de « bonne décision ». Pour lui, la CAN représente une fête du football dont le continent ne devrait pas être privé pendant quatre ans. Il souligne aussi les retombées économiques de la compétition, notamment à travers les ressources redistribuées aux associations membres de la CAF.

Gernot Rohr évoque par ailleurs un possible enjeu politique lié aux prochaines élections à la FIFA, prévues en mars 2027, estimant que le soutien des pays africains pourrait compter pour Gianni Infantino dans sa perspective de réélection.