Affaire Nourah Ba : deux nouvelles plaintes transmises à la DSC

L’affaire Mariama Ba, connue sous le nom de Nourah Ba, connaît un nouveau développement. Selon les informations de Libération, le parquet a transmis deux nouvelles plaintes à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) pour enquête.

Déjà annoncées par Seneweb, ces plaintes ont été déposées par le député et leader des Nationalistes, Papa Tahirou Sarr, ainsi que par Thierno Birahim Ndao. Le premier accuse l’influenceuse guinéenne d’avoir tenu à son encontre des propos injurieux et diffamatoires. Le second lui reproche des faits d’injures publiques.

Pour rappel, Nourah Ba avait été arrêtée sur instruction du procureur à la suite de publications visant des autorités sénégalaises et religieuses. Elle a été placée sous mandat de dépôt le 16 octobre par le juge d’instruction du huitième cabinet du tribunal de Dakar.

Elle est poursuivie pour faux et usage de faux en écritures authentiques et dans des documents administratifs, provocation à l’intolérance religieuse, injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs.

Le dossier avait déjà connu un premier rebondissement avec l’arrestation d’Ibrahima N., conseiller municipal à Niomré, dans la région de Louga. Selon Libération, ce dernier avait reconnu avoir aidé Nourah Ba à obtenir un extrait de naissance irrégulier en 2023, moyennant 20 000 francs CFA.