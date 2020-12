Maroc : Le Roi Mohammed VI à nouveau souffrant

Mohammed VI roi du Maroc depuis le 23 Juillet 1999 a à nouveau des problèmes de santé. Alors qu’il avait été contraint il y a quelques mois à se reposer suite à des malaises, le premier citoyen marocain traverserait de nouveau des périodes difficiles. Alors qu’il avait subi en l’espace de deux ans deux opérations, l’État du roi ne s’est pas pour autant amélioré.

Mohammed VI et le Royaume devaient en effet accueillir le sommet hispano-marocain le 17 prochain mais ledit sommet a finalement été reporté sur l’année prochaine. Selon les informations, le roi souffrirait depuis quelques années déjà d’une arythmie cardiaque et d’une maladie pulmonaire obstructive chronique et le gouvernement marocain a plaidé pour un report du sommet.

Les deux gouvernements à savoir celle du Maroc et de l’Espagne attribuent le report du sommet à la situation épidémiologique mais la Covid 19 est loin d’être la vraie raison du changement de date. Le roi Mohammed VI s’essouffle à cause de ses problèmes respiratoires et il se pourrait que des complications conduisent à un emphysème pulmonaire voire une bronchite chronique.

Un médecin spécialiste des maladies cardio-vasculaires affirmait qu’il était naturel que par moment le roi s’essouffle. Selon lui, des personnes souffrant du même mal subiraient des opérations tous les trois mois donc le roi s’en sort plutôt bien.

Âgé de seulement 57 ans, Mohammed VI de son vrai nom Mohammed ben El-Hassan Alaoui a succédé en 1999 à son père Hassan II. Son fils Moulay Hassad âgé né en 2003 est le prince héritier devant le succéder.