Les malades du Président…ça sent mauvais au Palais

Etat sanitaire : Deux proches collaborateurs de Macky Sall malades, identifiés

Dans l’entourage du Président de la République, un de ses proches est malade. Si malade, que son état a nécessité une évacuation en France. Nos confrères du quotidien Les Echos qui ont donné en primeur l’information, n’y sont pas allés jusqu’au bout. Ils ont donné l’information sans y entrer en profondeur. Les confirmations sont tombées hier. Ce proche du Président de la République ne serait que Mahmout Saleh, son nouveau directeur de cabinet. Mahmout Saleh se trouverait en ce moment à Paris où il serait hospitalisé.

Mahmout Saleh qui est au centre de nombreuses polémiques depuis quelque temps, serait ainsi gravement malade. Mahmout Saleh est désigné comme celui qui a manœuvré dans les coulisses dans une campagne systématique de dénigrements à l’endroit d’Aminata Touré, ex-Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), du ministre d’Etat, secrétaire général de la Présidence de la République Mohammad Boune Abdallah Dionne, des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, Amadou Ba et Mouhamadou Makhtar Cissé du gouvernement. Et ces derniers se trouvent aujourd’hui limogés.

Mahmout Saleh est également présenté comme l’architecte de la mise en place de la nouvelle Task Force Républicaine (TFR) de l’Alliance pour la République (APR) chargée de monter au créneau dorénavant pour défendre le Chef de l’Etat face aux attaques de l’opposition. Une équipe qui fait des remous au sein de l’APR. Vexé de ça, Mame Mbaye Niang, le Chef de cabinet du Président de la République Macky Sall est allé jusqu’à interpeller Mahmout Saleh pour montrer publiquement ses diplômes, à savoir s’il a les compétences requises pour occuper le poste de directeur de cabinet du Chef de l’Etat.

Selon nos informations, Mahmout Saleh ne serait pas seulement le seul à être souffrant dans l’entourage du Chef de l’Etat Macky Sall. Un autre des collaborateurs du Chef de l’Etat qui lui n’est pas évacué, se trouve souffrant. Il s’agit d’Abdou Latif Coulibaly qui passe tout son temps à dormir partout où il passe. En tout cas, Xibaaru leur souhaite un prompt rétablissement.

La rédaction de Xibaaru