Marvel Ndoye : « Que cherche vraiment l’abbé André Latyr Ndiaye ? »

Quatre jours après ces déclarations, le samedi 3 Août 2024, alors que Ousmane Sonko n’a mentionné aucune confession particulière, il a fallu que l’Abbé André Latyr Ndiaye, piqué par on ne sait quelle mouche, a cru bon de déplacer la question du domaine de l’intégration et de l’exclusion en milieu scolaire, vers le domaine religieux, et avec une incorrection qui contraste avec ce que l’église nous a toujours habitué. On en vient à se demander si l’abbé était saint d’esprit en rédigeant cette lettre ouverte qui :

De toutes les façons qui trouverait quelque chose à redire sur la volonté exprimée d’un gouvernement de lutter contre l’exclusion en milieu scolaire pour la simple cause d’un voile, cette pièce d’étoffe qui est devenu si courante sous nos cieux ? Le voile tel qu’il est porté au Sénégal n’est même plus un signe d’appartenance à une confession religieuse quelconque, mais de plus en plus une marque de bonne éducation chez certaines jeunes filles, une marque de pudeur, une invite au respect, etc…. Chrétiens, Juifs, Musulmans, Athées, tout le monde met le voile comme il le sent. Différent du voile intégral.

** Utilise un ton insolent, irrespectueux, arrogant, condescendant, parfois politicien

Comment un abbé digne de ce nom peut-il en arriver jusqu’à refuser d’interpeler un Premier Ministre par sa qualité ? Préférant faire du téssanté en l’appelant « Jeune Homme » ou encore « politicien nouvellement promu » ? En quoi un père de famille qui a 50 ans, qui peut être grand père d’un moment à l’autre, qui est plus proche de la retraite que du début de sa carrière serait un jeune homme ?

Comment un abbé digne de ce nom peut-il en arriver jusqu’à refuser de citer un Président de la République par sa qualité ? Préférant faire dans l’arrogance et la provocation en l’appelant « le binôme du jeune homme » ?

Qu’est-ce que vient faire la DPG dans cette lettre ? Est-ce à l’abbé de dicter au Premier Ministre les sujets sur lesquels il doit s’exprimer ? Qu’y a-t-il d’anormal à parler du voile en milieu scolaire lors d’une rencontre avec des écoliers, des étudiants, des membres du corps enseignant, et autres fonctionnaires du secteur éducatif ? Est-ce que parce que le Sénégal fait face à certaines priorités que tous les autres sujets doivent être mis en berne ?

Un Marvel Ndoye aurait écrit ce torchon, on peut encore essayer de comprendre. Mais pas du tout quand c’est un abbé sensé éduquer et orienter les fidèles vers tout le contraire de ce qui est contenu dans cette lettre, et les braises qu’elle tente d’allumer.

Là où même les pires mercenaires anti Ousmane Sonko et scrutateurs de faux pas n’ont rien trouvé à dire, cet abbé est le seul à avoir entendu de l’outrage, de l’impolitesse, des menaces, et je ne sais quoi. Et visiblement il s’est dit qu’il va lui aussi répondre sur le ton de l’impolitesse, de l’insolence, de l’offense qui ont ponctué toute sa lettre.

Et comme il fallait s’y attendre il a eu ce qu’il cherchait on dirait car les cleptomanes de BBY, les mercenaires de la plume, les animateurs des télés poubelles, les journalistes et chroniqueurs mercenaires anti Ousmane Sonko, qui n’avaient rien trouvé d’anormal de Mardi à Samedi se sont mis à aboyer dès la parution de cette lettre ouverte. Madiambal Diagne en a profité pour tenir des propos orduriers. Le nabot de BBY a saisi la balle au bond pour raconter des sottises. L’autre nabot, celui de REWMI, consumé par la jalousie à l’endroit de Ousmane Sonko est sorti de son état KO debout avec ses 0, 9%. D’autres haineux et nostalgiques du « tokk mouy dokh » s’y sont mis également, en trouvant quelque chose à dire simplement après la sortie du torchon maladroit et scandaleux de l’abbé.

Mais quelle mouche a donc piqué cet Abbé André Latyr Ndiaye pour s’essayer dans la pyromanie, pour essayer d’installer un conflit de religions, pour jouer au chroniqueur de Keur Dof Yi ? Les raisons de sa sortie sont certainement à chercher ailleurs que dans les propos de Ousmane Sonko sur le voile en milieu scolaire. Les représentants de l’église qui ont toujours fait la fierté dans leurs sorties devraient vite le rappeler à l’ordre avant qu’il ne se risque à nouveau à allumer des brasiers, et de faire dans une insolence inconnue jusque-là d’un quelconque membre du clergé catholique. Le Sénégal a tourné la page du pyromane Macky Sall et ses Alioune Dembourou Sow. L’abbé, ou quiconque qui serait derrière lui, ne doit pas essayer d’en ouvrir une autre dans le même chapitre.