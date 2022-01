Mary Teuw Niane accepte le choix des Saint Louisien et félicite Mansour Faye

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation du Sénégal Mary Teuw Niane perd devant le frère de la Première Dame, Mansour Faye. Malgré cela, il a adressé un message de remerciement et de félicitations à qui de droit.

Voici le message de Mary Teuw Niane sur Facebook :

Chères concitoyennes et chers concitoyens de la Commune de Saint Louis, je vous ai soumis ma candidature pour présider à la destinée de notre chère ville pour les cinq prochaines années autour du Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable et de la Coalition And ak MTN liggeey NDAR.