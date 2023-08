Mary Teuw Niane : « L’apothéose des voleurs de la République »

L’apothéose des voleurs de la République

L’envie de vivre décemment, de disposer d’un confort adéquat, de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, d’apporter son aide aux nécessiteux, de pouvoir accueillir généreusement ses hôtes, habite sans aucun doute toute personne de culture sénégalaise.

Notre société est une chaîne de solidarités aux imbrications insoupçonnées.

On n’apporte pas seulement son appui à ses parents, on aide aussi ses voisins, ses camarades de classe ou de daara, la personne inconnue rencontrée au marché ou lors d’un voyage, etc.

L’émergence de couples à l’européenne totalement recroquevillés sur eux-mêmes, père-mère-enfant, est très récent. Ces couples sont peu nombreux. Ils sont complètement isolés dans la société et pointés du doigt par ceux qui les connaissent. Dans beaucoup de cas ils sont bannis par leurs familles d’origine.

Notre société est très communautaire avec des individus très individualistes. Sans doute plus individualistes que dans les pays européens où l’individualisme a des racines historiques.

Notre société baigne dans une culture traditionnelle, une culture musulmane et une culture chrétienne.

Notre culture traditionnelle fait du respect des biens d’autrui, de la parole donnée, du courage, du travail, de l’humilité, des comportements constitutifs de la dignité individuelle.

Une personne digne ne vole pas !

Évidemment la morale musulmane et chrétienne est alignée sur ces mêmes valeurs.

Ces deux religions pratiquées par nos compatriotes menacent les personnes qui ne respectent pas ces valeurs de les envoyer en Enfer.

Comment comprendre alors la structuration de la mentalité de la plupart de nos compatriotes qui seraient morts de honte s’ils sont pris entrain de voler un poulet, des chaussures, de la nourriture, des vêtements, une bicyclette.

En effet ces mêmes compatriotes lorsqu’ils volent l’argent public, l’argent de la caisse communautaire, l’argent de la mosquée ou de l’église, se pavanent arrogamment en exhibant les biens que leurs forfaits leur ont procurés : voitures, maisons, vêtements, etc. De plus ils deviennent de bons samaritains. Ils font preuve de beaucoup de générosité avec l’argent qui ne leur appartient pas.

En fait la question principale que nous devons nous poser est la suivante : l’administration peut-elle enrichir l’agent de l’État ?

Car elles sont de plus en plus nombreuses les personnes qui ont fait toute leur carrière dans l’administration et qui sont devenues riches.

Elles ont de grandes et belles maisons, de belles voitures, des comptes bancaires fournis, des appartements dans les grandes villes européennes, passent leurs vacances entre Paris et News York, partent plusieurs fois à la Mecque où à Rome, etc.

Ces deux dernières décennies, notre administration a complètement doté de richesses extraordinaires, rapidement acquises, les heureux veinards qui ont eu l’occasion d’être positionnés aux bons postes, aux bons moments.

Il y a une liste des postes dits juteux au niveau de l’État, qui sont les positions qui procurent un enrichissement illicite extrêmement rapide.

Il y a aussi toutes les positions que l’agent malin malhonnête peut transformer en opportunité d’enrichissement en monnayant la célérité de ses services, les actes illicites, les délits d’initiés, etc.

Pourtant l’administration ne paye pas assez ses agents. Il n’y a presque plus d’agents de l’État qui gagnent plus de cinq millions de franc CFA par mois.

Cependant il y a un paradoxe.

Nous entendons, ahuri, dire que de jeunes ministres fraîchement nommés auraient acquis au bout de six mois des maisons coûtant plusieurs centaines de millions, acheté des appartements à Dubaï ou à Montréal.

Que dire alors de ces anciens éphémères ministres qui roulent en V8, qui envoient leurs familles en vacances en Turquie.

Comment expliquer l’enrichissement de ces anciens directeurs généraux de la douane ou des domaines devenus subitement des immenses propriétaires terriens.

Peut-on comprendre comment ces inspecteurs des impôts ont pu acquérir ces immenses maisons qui font rêver tous les fonctionnaires honnêtes?

La liste est longue, interminable, de tous ces anciens agents de l’État qui ont acquis d’immenses fortunes à travers leurs passages dans l’appareil d’État.

Il y a les fonctions prestigieuses de Ministres, directeurs généraux, présidents de conseils d’administration, directeurs, etc.

Il y a aussi des fonctions plus modestes, qui passent presque inaperçues. Dans tous les cas, des stations dans l’appareil d’État qui offrent à certaines personnes malhonnêtes ce que même la magie ne peut leur offrir, un immense enrichissement fast tract !

Ces voleurs de la République qui ont pignon sur rue dans tout l’échiquier politique, de l’opposition à la majorité, des indépendants aux non alignés, pour blanchir leurs richesses mal acquises sont devenus des consultants, font de leurs enfants des entrepreneurs, à moins d’avoir des prête-noms sénégalais dans le milieu des affaires. Pour brouiller davantage les pistes ils créent même des entreprises offshores qui travaillent pour eux.

L’OFNAC devrait s’intéresser à tous ces « consultants » de troisième type, de la classe politique, qui se pavanent en 4×4, en 8×8, etc. Les services qui s’occupent de blanchiment d’argent devraient aussi s’intéresser à ces entrepreneurs sortis de nul part.

Notre pays est devenu une grande farce.

Les voleurs sont adulés. Les menteurs sont célébrés.

Les honnêtes personnes n’ont plus leur place dans notre espace public.

Pourtant, notre salut passera inexorablement par une remise en cause totale de ce nouvel ordre mafieux.

Je souhaite à la Communauté chrétienne une bonne Fête de l’Assomption.

Dakar, mardi 15 août 2023

Prof Mary Teuw Niane