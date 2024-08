Massacre de Thiaroye : AGIR-France salue les actes posés par l’Etat français

Communiqué de presse d’AGIR France sur le massacre de Thiaroye 1944

Le 15 août 2024, marquait les 80 ans du débarquement de Province de 1944 par les Tirailleurs sénégalais pour libérer la France du joug nazi. Le Président Emmanuel Macron, en présence de nombreux chefs d’état africains, a saisi l’occasion pour rendre hommage à ces vaillants soldats venus des lointaines colonies de l’empire colonial français.

AGIR France salue le devoir de mémoire que fait la France pour que la contribution des Africains à la chute du régime nazi ne soit pas oubliée. Cependant, fidèle aux principes et valeurs que défend le président Thierno Bocoum, AGIR France exige du gouvernement français à ce que la contribution des Tirailleurs sénégalais à la libération de la France soit enseignée dans les écoles françaises au même titre que le débarquement des Alliés. De même, AGIR France demande au gouvernement français d’adopter à l’avenir, la même stratégie de communication et de déployer les mêmes moyens que lors de la célébration du débarquement des Alliés.

AGIR France salue aussi le début de reconnaissance de la responsabilité totale de la France dans le massacre de Thiaroye, longtemps minimisé par les différents gouvernements français qui se sont succédé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. En effet, l’annonce faite en juillet par le gouvernement français d’honorer 6 soldats parmi les Tirailleurs sénégalais qui avaient été lâchement exécutés par l’armée coloniale française le 01/12/1944 au camp de Thiaroye pour avoir réclamé le payement de leur pension militaire n’est que pour nous, un premier pas vers la reconnaissance de ce massacre par la France.

Le Mouvement AGIR France demande à l’état français d’aller plus loin dans son travail de mémoire en déclassifiant les archives militaires pour permettre aux historiens de confirmer la responsabilité française dans ce massacre et de déterminer le nombre de victimes. Dans cette perspective, AGIR France demande à la France d’accéder à toutes les demandes des familles des victimes et réclame de l’État français, le versement intégral et rétroactif des droits et pensions militaires à l’ensemble des familles et descendants des victimes de la tuerie du camp militaire de Thiaroye.

Enfin, AGIR France s’incline devant la mémoire des Tirailleurs sénégalais qui ont combattu pour libérer la France et le monde de la barbarie nazi.

Fait à Paris, le 19/08/2024