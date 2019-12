Massaly : « sur le dialogue, je crois à la bonne foi de Macky »

Pour la dernière émission de Face2Face de l’année 2019, Mamadou Massaly, ancien responsable libéral Thiès et membre du Front de Résistance Nationl (FRN) était face à Aïssatou Diop Fall Niang. Il est revenu sur le dialogue National et la sincérité du régime de Macky Sall : « Ce n’est pas à nous de juger. C’est au peuple Sénégalais d’en décider. Le dialogue est une bonne chose car on ne peut pas diriger un pays sans concertation. Je crois à la bonne foi du président qui dit appliquer les conclusions dans l’intérêt du Sénégal. On attend du dialogue national des solutions sur le problème des loyers, de l’électricité car on a beau mis en place des infrastructures mais le peuple doit d’abord manger à sa faim »