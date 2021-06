Matam : L’espace Pôle Emploi et Entrepreneuriat opérationnel

L’Etat maintient la cadence de mise en place des antennes Pôle Emploi et Entrepreneuriat devant être provisoirement abritées par les Espaces Services Sénégal de l’ADIE. Après celles de Guédiawaye, Colobane, Kaffrine, le Président la République Macky SALL va inaugurer, au cours de sa tournée économique dans le nord du Sénégal, la plateforme Pôle Emploi et Entrepreneuriat de Matam (voir photos).

A cet effet, Mme Mme Néne Fatoumata TALL ministre de la Jeunesse, M. Yankoba DIATTARA, ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, et M. Dame DIOP, ministre de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle, ont effectué ce lundi une visite à l’Espace Service Sénégal de Matam devant abriter l’antenne dédiée au dispositif d’information, de formation, d’insertion et de financement en faveur des jeunes.