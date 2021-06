Augmentation des avances Tabaski…les femmes de Benno saluent la mesure

Avec l’avènement du Président Macky SALL, notre pays, le Sénégal a connu des transformations économiques, infrastructurelles, sociales, sanitaires, culturelles d’une ampleur exceptionnelle. Ce changement, dans tous les secteurs d’activités notamment dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, est profitable aux Sénégalaises et aux Sénégalais.

Les tournées économiques enclenchées dans les régions Centre et Nord et qui se poursuivent sur toute l’étendue du territoire sont une étape de Suivi-évaluation des réalisations effectives et des programmes et projets en cours de réalisation.

L’État, acteur essentiel du développement, mesure les enjeux au niveau de la planification et de l’aménagement, analyse les conséquences en vue de proposer des stratégies pour un développement durable, prenant en compte les particularités du territoire au niveau local, régional et même national.

Les engagements tenus en terme d’infrastructures routières et hospitalières, d’électrification, de modernisation des villes, …. , dans chaque terroir visité, traduisent la volonté de Son Excellence le Président Macky SALL de mettre le Sénégal sur les rampes de l’émergence.

Accueilli par une marée humaine, partout, de Saint-Louis à Matam en passant par Podor, le Président Macky SALL a compris qu’il est et reste dans le cœur des Sénégalaises et des Sénégalais.

Les Femmes de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle saluent la majoration de l’avance de Tabaski allouée aux travailleurs, avance qui passe de cinquante mille à cent mille FCFA, ainsi que l’allocation de cinquante mille FCFA d’indemnité aux chefs de village. De telles mesures sociales confortent le peuple sénégalais dans la confiance placée en la personne de Son Excellence le Président de la République.

Les Femmes de Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle réitèrent leurs félicitations au Président de la République et lui renouvellent leur engagement à l’accompagner pour d’autres victoires encore plus éclatantes.

Pour la Coordination des Femmes Bennoo Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle

La Présidente nationale

Madame Ndéye Mariéme BADIANE Fait à Dakar le 15 Juin 2021