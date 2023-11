Matam : Un violent feu de brousse ravage la commune de Nabadji Civol

Un feu de brousse qui s’est déclaré, hier mercredi, entre la route nationale n°2 et le village de Boynadji, situé dans la commune de Nabadji Civol, a ravagé une importante superficie de tapis herbacé.

Informé de la propagation des flammes aux alentours de 13 heures, le commandant de l’Inspection régionale des Eaux et Forêts (IREF) de Matam, Daouda Ndiogou, s’est déplacé sur les lieux avec deux unités constituées d’une unité de type léger d’un mètre-cube et une grande unité de six mètres-cubes, pour contrer la furie du feu.

Alors qu’il est difficile, pour le moment, d’établir les causes du sinistre qui restent encore inconnues, l’IREF a déclaré la nécessité de prendre les dispositions nécessaires à travers une lutte préventive en sensibilisant davantage les populations. « Il est difficile de mettre la main sur les pyromanes. Le tapis herbacé constitue la vache nourricière de l’élevage, il est important pour nous de sauvegarder ce patrimoine car, avec la propagation des feux de brousse, on va vers la paupérisation ; d’où la nécessité de prendre les dispositions nécessaires, à travers une lutte préventive, en conscientisant les populations », indique-t-il sur Senego.

Parlant de la situation des feux de brousse dans la région de Matam, l’autorité des Eaux et Forêts, révèle qu’« à la date du 08 novembre, la zone enregistre 32 cas pour plus de 800 hectares détruits, contrairement à l’année passée où à la même période on dénombrait une cinquantaine de cas pour 91 hectares brûlés ». Ce qui traduit, de son avis, l’ampleur des feux de brousse qui causent de nombreux fléaux dans la région de Matam.