Matar Ba : « Je ne suis pas encore satisfait tant que… »

Les Lions ont rugi hier face à la Guinée Equatoriale. Dans une match dominé, le Sénégal a battu son adversaire du jour sous le score de 3 buts à 1. Le ministre des Sports s’est exprimé sur cette victoire de l’équipe nationale.

« Ils ont montré qu’ils voulaient cette qualification en demi-finales. Ils ont fait un match de Lion. Quand j’ai entendu le discours qu’ils ont tenu avant le match, je savais qu’ils étaient au top. Je félicite les joueurs et l’encadrement. Il faut maintenant préparer les demi-finales. Je suis venu assister aux matchs décisifs comme tout ministre des Sports. Je ne suis pas encore satisfait tant que l’objectif du peuple n’est pas atteint. On veut gagner le trophée. Pour le moment, je suis rassuré car on est sur la bonne voie. On vise désormais la finale. Un sacre continental sera une bouffée d’oxygène et c’est le souhait de tout compétiteur de remporter la Can », a déclaré Matar Ba sur Emedia.