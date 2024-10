Matar Diop accuse Arona Coumba Ndoffène Diouf…« C’est un… »

Matar Diop de l’APR tire à boulet rouge sur Arona Coumba Ndoffene Diouf qui vient de trahir Macky Sall

« Nous ne passerons pas par milles chemins pour apporter une réplique à la hauteur de tes attaques répétées. Monsieur le Ministre conseiller du Président Macky Sall, si la traîtrise a un synonyme, c’est bien vous, Arona coumba Ndoffene Diouf. J’ai envi même de me poser la question si votre identité sérère est vraiment avérée si telle est le cas tu constitues la tâche noire dans cette ethnie. Un bon sérère convaincu de ses valeurs ne trahit jamais.

Aujourd’hui, après 11 ans de compagnonnage aux côtés du Président, tu ne trouves rien à faire que de dénigrer le Président Macky Sall pour justifier ta transhumance. Le pire, à t’entendre parler de poursuite contre ton ancien collaborateur, tu prouves, non seulement ton ignorance, ta méchanceté et ta traîtrise.

Malheureusement ton parcours et ton expérience politiques devraient te permettre d’avoir plus de retenue et de sagesse pour ne pas entrer dans ce jeu de dénigrement. Mais face aux délices du pouvoir, tu viens de montrer que tu étais capable de te renier, allant même jusqu’à dire des contres vérités sur l’ancien régime. Nous voudrions vous dire tout simplement que votre départ ne change rien dans nos rangs car tu n’as jamais été productif professionnellement et politiquement pour l’Etat, le parti et ta localité biscuiterie.

Tu as toujours été un opportuniste dont le seul désir était d’avoir un portefeuille ministériel. Et voilà qu’aujourd’hui au lieu de remercier le Président, tu as préféré exprimer toute ton ingratitude. En attendant ton accueil au Pastef, reçoit cette réponse en guise de participation au festin des traîtres dont tu es l’incarnation. »

Matar Diop

Responsable APR Touba

Ancien député APR