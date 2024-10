Birame Ndiaye : « Non ! le Sénégal n’appartient pas à Pastef »

Pastef et sa burlesque revendication de parti-Etat

Rares sont, à présent, les évidences, les logiques et les bons sens qui interpellent à bon escient la masse critique sénégalaise. Autrement, la prétention des pastefiens, base affective de « Diomaye moy Sonko », de codiriger le pays avec comme critère principal le fait d’avoir appartenu au gang aurait choqué ; ça aurait provoqué une vraie levée de bouclier.

Ce n’est pas pour rien que le président de la République, dans son dernier discours à la nation, a fait état de la promesse de déclaration de candidature. S’il en a parlé, c’est pour anticiper sur l’argument de non-respect des engagements qui leur sera opposé et qui leur vaudra une perte consistante de bulletins.

L’histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Ceux-ci veulent faire croire qu’ils se sont sacrifiés pour la vérité. C’est pour leur vérité qu’ils se sont donnés corps et âmes, au moment où seules leurs opinions convenaient aux insulteurs et aux partisans intraitables de la pensée unique. Il fallait, au risque de se faire insulter et menacer, crier haut et fort que les victimes, les voleurs dans les magasins Auchan, les lanceurs de cocktails molotov s’investissaient pour la bonne cause, et ce, malgré la souffrance des spoliés et des estropiés. Aujourd’hui encore, ils poussent le bouchon jusqu’au triomphe de l’horreur.

Non ! Le Sénégal n’appartient ni à Pastef ni à un quelconque révolutionnaire refroidi des coulées glaçantes de la réalité du pouvoir. Tout compte fait, leur seule base affective ne peut nullement garantir une majorité à l’Assemblée nationale. Actuellement, l’équation consiste à concilier le besoin de ratisser large et la nécessité de sauvegarder intacte la galerie.

Les élections législatives auront ceci de particulier qu’elles feront de Pastef, surtout d’Ousmane Sonko, tête de liste des dominateurs, aspirant maître et mouleur des âmes et du désir des Sénégalais. Ne soyons pas surpris, une fois l’onction appliquée, qu’une tyrannie de la majorité étouffe toute minorité balbutiante ou agissante.

Quand ça fait l’affaire, il est dit du Premier ministre qu’il se prononce en sa qualité de président de parti. De Diomaye, encore militant actif de Pastef, il est dit tendancieusement qu’il parle en sa qualité de chef de l’Etat. Faut-il en rire ou s’en moquer ? Qu’ils s’entendent ou pas, tous les deux ont quand-même intérêt au triomphe de leur parti aux élections législatives. Point final.

Ce n’est pas dans la dissonance de leurs propos qu’il faudra trouver du plaisir ou y espérer une quelconque fin de l’histoire. C’est plutôt dans la régularité de leurs atermoiements que gît la dépouille de leurs vaines promesses de refondation.

Waltako