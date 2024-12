Mauvaise qualité des poussins, cherté de l’aliments : Les aviculteurs interpellent l’Etat

Les aviculteurs spécialisés dans la production de poulets de chair, affiliés à l’Association And soukhali élevage, demandent à l’Etat de prendre des mesures urgentes pour faire face à la mauvaise qualité des poussins, la cherté de l’aliment de volaille, aux importations de cuisses de poulet, entre autres freins à la filière avicole.

Des mesures urgentes face à la mauvaise qualité des poussins, la cherté de l’aliment et aux importations de cuisses de poulets. C’est ce à quoi s’attendent les éleveurs de poulets de chair regroupés autour de l’association And soukhali élevage de poulets de chair. En conférence de presse hier, à la Salle des fêtes de Rufisque, ils ont appelé les autorités à des actions concrètes contre ces maux qui tuent à petit feu les petits éleveurs.

Revenant sur les raisons de l’organisation de la rencontre avec la presse, Lamine Samba Cissokho, président de l’association mis en place en janvier 2024, de relever : «Le 30 octobre, après notre rencontre à Keur Mbaye Fall, nous avons adressé des correspondances au ministre en charge de l’Elevage, au ministre du Commerce, à la Direction de la douane et aussi aux associations de consommateurs ; malheureusement on a eu aucun retour. C’est pourquoi nous avons décidé de faire face à la presse pour nous faire entendre.»

Cela dit, le président est entré dans les détails. «Un réel problème se pose avec les poussins que nous achetons. Ils sont bien, mais souvent de mauvaise qualité et plus grave, il n’y a aucune voie de recours. Il y a aussi l’aliment qui coûte cher. On nous parlait de la hausse du prix du maïs ou encore de la guerre (en Ukraine). Aujourd’hui, le prix du maïs a chuté, mais le prix du sac n’a pas baissé», a-t-il posé. «Les importations de cuisses de poulets et autres produits comme le foie impactant négativement l’écoulement de nos poulets arrivés à terme. Tous les marchés du pays sont envahis par ces produits, alors qu’un arrêté de 2005 interdit l’importation de cuisses de poulets dans notre pays», a insisté Salimata Seck, autre membre de l’association. Pour elle, cette importation pose aussi des problèmes de santé publique. Rien ne nous prouve que ce sont des poulets naturels. Eleveurs et consommateurs sont impactés, parce qu’il y a une grande différence entre ces poulets et ceux que nous élevons. «On entend des saisies de produits pharmaceutiques, de faux billets ou de drogue, mais jamais de cuisses de poulets, alors qu’on sait tous d’où ça vient. Rien n’est fait contre les cuisses de poulets», a déploré Massamba Sembène, regrettant ce laxisme entretenu depuis des années.

Ce à quoi ils s’attendent, c’est une réponse appropriée des autorités face à cette situation qui met en danger les efforts de leur secteur qui fournit au moins plus de 80 mille emplois directs.

Avec Le Quotidien