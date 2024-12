Ousmane Sonko : « Le Fouta est partie intégrante du Sénégal »

Ce vendredi 27 décembre, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale. Cet exercice, attendu par les parlementaires et l’opinion publique, a été suivi par une série de questions posées par les députés. À travers ses réponses, le chef du gouvernement a tenu à défendre une vision unificatrice de la gestion des territoires, dénonçant la politisation des débats et les accusations sans fondement.

Le Premier ministre a fermement rejeté toute forme de discrimination dans la gouvernance des régions. « Il faut que l’on arrête de politiser la gestion des régions », at-il déclaré, répondant aux critiques qui l’accusent de retardser certaines localités, notamment Matam.

À ce sujet, il a précisé : « Vous avez négligé Matam. Si on laisse Matam, on laisse aussi ceux qui sont avec nous et pourtant, ils sont originaires de Matam.»

Il a soutenu en affirmant que son gouvernement ne fait aucune distinction entre les citoyens sénégalais, quelle que soit leur origine ou appartenance communautaire. « On ne fait pas de distinction entre les Sénégalais, Dieu seul le sait. Je ne sais pas quelle est la confrérie d’untel ou la religion d’un autre et encore moins son ethnie. Ce sont des détails insignifiants. On a dépassé ça », at-il dit dans des propos repris par Seneweb.

Dans un plaidoyer en faveur d’un développement équilibré, Ousmane Sonko a insisté sur l’importance d’investir équitablement dans toutes les régions du Sénégal. « Quand tu veux développer un pays, il faut investir tout le monde. Parce que Dakar ne peut pas être développé et Matam va être sous-développé ; Matam ne peut pas être sous-développé et Ziguinchor va être développé. Ce n’est pas possible », estime le chef du gouvernement.

Cette déclaration illustre la vision du gouvernement pour un développement inclusif, où aucune région ne serait laissée pour compte au profit d’une autre.

Face aux accusations de certains députés concernant le découpage administratif des pôles territoriaux, le Premier ministre a déclaré une campagne de désinformation : « L’affaire des pôles, c’est de la désinformation. Les pôles, c’est nous qui les avons proposés. » Il a également indiqué que ces réformes ne reposent sur aucun critère ethnique ou communautaire. Le chef du gouvernement d’expliquer : « Une fois faite, nous allons voir la configuration parce que le découpage administratif, on ne le fait pas en fonction des ethnies. »

Ousmane Sonko de conclure : « Il faut arrêter ça. Vous ne rendez pas service au Fouta. Le Fouta est partie intégrante du Sénégal. Le Sénégal est un. »