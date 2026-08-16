Mawlid : Diomaye attendu à Tivaouane vendredi prochain

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est attendu vendredi prochain à Tivaouane dans le cadre de sa traditionnelle visite à l’occasion du Mawlid, prévu le mardi 25 août. Le chef de l’État doit effectuer son ziar auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Tivaouane vendredi prochain, à quelques jours de la célébration du Mawlid, prévue cette année le mardi 25 août. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la traditionnelle démarche de courtoisie et de recueillement du président de la République auprès de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy.

L’annonce a été faite samedi soir par Serigne Habib Sy Al Amine, à l’issue de la séance de Burd organisée dans la cité religieuse. Le marabout a indiqué que le président de la République sera accueilli à Tivaouane en qualité d’« invité de Tivaouane et de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy ».

Cette visite constituera ainsi un moment important dans le calendrier des préparatifs du Mawlid, qui rassemble chaque année des milliers de fidèles venus du Sénégal et de différents horizons pour commémorer la naissance du Prophète Mouhamed (PSL).

Au cours de son séjour, Bassirou Diomaye Faye effectuera son ziar auprès du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette rencontre devrait être l’occasion pour le chef de l’État de présenter ses civilités au guide religieux et d’échanger avec lui sur les enjeux liés à la préparation du Gamou de Tivaouane.