Mbacké : Abdou Karim Fall rejette l’offre des leaders de Yewwi Askan Wi

Chers leaders

J’ai eu l’honneur de recevoir hier nuit la coalition YEWWI WALLU qui m’a proposé d’être le président de leur directoire de campagne. Après des échanges sincères et partagés sur le déroulement des investitures et les difficultés internes de la coalition y compris la tentative de diabolisation opérée sur ma personne dans le département. Les camarades disent découvrir en moi un leader charismatique un haut cadre incontournable dans le département. C’est la raison pour laquelle ils souhaiteraient que je dirige la campagne des législatives. La délégation était dirigée par le maire sortant Abdou Mbacke NDAW et Cheikh Thioro Mbacke responsable communal PASTEF TOUBA, les deux hommes candidats sur notre liste. Évidemment j’ai décliné l’offre tenant compte de la crise au sein de la conférence des leaders non encore résolue.

Bien à vous tous

Abdou Karim FALL

Président PARE Suxxali Senegaal