En effet, Assane Ndiaye lauréat du Grand Pris du Chef de l’Etat pour l’Enseignant et ses membres ont remis un appui en matériel au khalife de Mame Mor Diarra, frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, pour la deuxième phase des travaux de la Grande Mosquée de Mbacké.

– 60 tonnes de ciment

– 60 tonnes de béton (grain de riz)

Les grandes étapes des travaux de la deuxième phase :

– revêtement des minarets

– renforcement de la dalle pour une bonne étanchéité

– réhabilitation des façades extérieures

« MBACKE CA KANAM » remercie les généreux donateurs.

A noter que le mouvement est composé de généreux donateurs regroupé dans le but de contribuer considérablement au développement de Mbacké avec des actions sociales concrètes et pérennes. Entre autres actions des masques et des produits détergents destinés aux écoles de Mbacké lors de l’ouverture des classes dans un contexte particulier marqué par la pandémie du Coronavirus.