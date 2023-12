Mbacké : Ibrahima Ndiaye répond aux doléances des femmes

Le président du mouvement «Mbacké En Marche (M2M)», après trois ans d’existence dans le landernau politique, continue ses bonnes oeuvres et jure fidélité au mouvement qu’il a bâti.

«Pour rien au monde je ne vendrais le mouvement après avoir reçu plusieurs sollicitations. La politique n’est pas une fonction mais une vision. Aux jeunes d’aller travailler et de ne pas faire la politique un métier. Le développement des militants et sympathisants de ce mouvement est mon seul et unique préoccupation», a-t-il dit.

Parlant de la situation politique actuelle, Ibrahima Ndiaye ne court pas derrière un poste de responsabilité. «Car depuis 7 ans que je suis dans l’administration, je dirige car j’ai les qualités et les capacités de diriger». Répondant à certains détracteurs, Ibrahima Ndiaye de dire : «Nous ne sommes pas des enfants de qui que ce soit. Nous ne sommes pas pressés».

Sur sa participation à la prochaine élection présidentielle, le responsable du mouvement M2M se veut plus clair : « Les relations humaines sont au dessus de tout. Les élections locales sont derrière nous et nous avons la mission de continuer notre travail et personne ne nous empêche de travailler. Nous allons participer à la prochaine élection présidentielle mais dans le respect et la considération. Le moment venu, on dira notre position. Le mouvement a un projet » finira t-il par déclarer.

A noter que le jeune leader politique a profité de cette occasion pour offrir du matériel de nettoiement aux femmes du quartier Palène pour participer inlassablement à l’effort de salubrité. Matériel composé de brouette et de balais.

Voici les images :

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn