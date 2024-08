Mbacké : la coalition Diomaye président alerte le régime et tire sur le maire Gallo Ba

Si c’était au football on aurait parlé d’un avertissement verbal que la coalition Diomaye président de Mbacké a donné aux tenants du pouvoir actuel. Et pour cause, les partisans de cette coalition présidentielle ont rappelé au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et au premier ministre Ousmane Sonko le rôle important qu’ils ont joué pour les porter à la tête du pouvoir.

Selon Docteur Mamadou Mbodj, ce n’est pas seulement le parti Pastef qui a été l’artisan de la belle victoire aux relents de référendum que les populations de Mbacké ont réalisé mais c’est la conjugaison des efforts de tous les membres de la coalition Diomaye président qui a abouti au résultat important dans la commune de Mbacké. A ce titre, il rappelle au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ne pas commettre les mêmes erreurs que le régime passé qui négligé les responsables locaux.

Dans la même veine, le président du mouvement Sénégal en marche Lamine Sega Sy de dénoncer le fait que le président Diomaye Faye qui a effectué trois déplacements à Touba en l’espace de 4 mois sans faire un passage à Mbacké encore moins de recevoir les responsables locaux de la coalition. Pour lui ce serait une belle occasion pour lui expliquer de vives voix les problèmes que rencontrent la commune de Mbacké

Embouchant la même trompette, Docteur Pape Ibra Diop de dire aux partisans locaux de Pastef que l’heure est à l’unité car des joutes électorales importantes se profilent à l’horizon et que dans la division, le pourcentage élevé obtenu lors de l’élection présidentielle risque de s’affaisser comme un château de carte. En sa qualité de conseiller municipal, Dr Pape Ibra Diop qui a d’abord félicité le Dr Fall Mbaye piur sa nomination à la tête de la direction de l’institut national du Pétrole et du Gaz, de fustiger la gestion de la mairie de Mbacké. Selon lui, l’actuel premier magistrat de la commune travaille de manière solitaire et ne partage pas dans sa mode de gestion. D’ailleurs il n’a même plus le temps de s’occuper des véritables problèmes que rencontrent quotidiennement les populations de Mbacké. Pour étayer ses propos, il dira que lors du Grand Magal de Touba, le maire Gallo Ba est venu deux jours avant l’événement et est reparti très tôt le lendemain du Magal. Une attitude déplorable car le Màgal qui pouvait être une occasion pour lui de pouvoir régler le problème d’eau, de l’éclairage publique ainsi que les nombreuses routes dont l’état de dégradation est très avancé sur le territoire communal.

Listant les priorités de Mbacké, les responsables locaux de la coalition Diomaye président de rappeler que la commune a besoin d’un relèvement du plateau sanitaire avec la construction d’un hôpital de niveau élevé en lieu et place du centre de santé qui n’est plus adapté aux besoins de soins des populations, de la construction d’une brigade de sapeurs-pompiers qui est une véritable demande sociale ainsi que le ra création d’autres postes de police dans certains quartiers périphériques de la commune de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn