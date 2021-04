La succession de Serigne Fallou Mbacké, président du Conseil Départemental de Mbacké semble être lancée. En effet, trois chefs religieux doublés de la casquette de politiciens convoitent l’exécutif départemental. Le premier est du parti démocratique sénégalais (PDS) et président du groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale, le deuxième est le tonitruant Député de Bok Guis Guis et le troisième est Ministre conseiller auprès du président Macky Sall. Leurs faits et gestes de ces derniers temps semblent confirmer leur désir de briguer le Conseil Départemental lors des prochaines élections locales.

Avantages et inconvénients des trois prétendants au trône :

– Cheikh Mbacké Bara Doly (PDS)

Sa chance est d’appartenir au parti démocratique sénégalais du président Abdoulaye Wade. En effet, ce parti est ancré dans les cœurs des populations qui ont signé un pacte à vie avec le Pape du Sopi. Les résultats des dernières élections en sont une parfaite illustration. Il part avec un léger avantage.

Seulement, le libéral est peint comme une personne pingre qui ne partage pas les ressources qu’il obtient en politique. Avec son salaire et ses indemnités de président de groupe parlementaire, il n’aide personne et n’organise pas d’activité rien que pour ne pas dépenser ce qu’il gagne. Aucune action de solidarité publique n’est noté à son actif.

– Cheikh Abdou Mbacké Bara Doly (Bok Guis Guis)

Sa présence sur le terrain avec des actions politiques sporadiques et ses prises de position courageuses sont des atouts principaux. En plus, il se singularise par ses largesses et son assistante auprès des populations surtout celles qui sont démunies.

Son handicap est son discours courageux et incendiaire parfois exagéré qui ne colle pas aux réalités du milieu mouride.

– Cheikh Abdou Lahad Gainde Fatma (APR)

Son engagement politique est controversé car certains lui reprochent le cumul de fonction avec la casquette de chargé de la communication du Grand Magal de Touba. D’ailleurs son profil ne colle pas trop à la chose politique. L’impopularité de son parti Apr qui tarde à s’imposer dans la ville sainte et le département de Mbacké où la succession de défaite lors des élections en est une parfaite illustration. Sa récente sortie pour évaluer les chantiers du président Macky Sall a connu une rapide réplique de la part de ses adversaires qui contestent les chiffres qu’il a avancé. D’ailleurs sa démission au poste de chargé de communication du Grand Magal de Touba est soulevé.

Quid de l’actuel président du Conseil Départemental de Mbacké ?

En effet, les chances de briguer un autre mandat à la tête du Conseil Départemental de Mbacké pour Serigne Fallou Mbacké sont minimes. Et la cause principale est son manque de réactivité à la tête de l’institution. On oublie même parfois l’existence de la structure. Mais son ingéniosité politique et son expérience peuvent jouer en sa faveur.

A cela, s’ajoute un fait important qui mérite d’être souligné. En effet, les deux frères Doly et le fils de Gaindé Fatma ont deux profils différents ; s’ils revendiquent leur appartenance au Daara, en s’imposant politiquement, l’autre peut se targuer d’être un intellectuel de haute dimension doublé de la casquette de religieux. Cette opposition de style peut aussi jouer sur la balance du côté des populations.

En tout état de cause, la guerre politique est lancée pour diriger le Conseil Départemental de Mbacké. A quelques mois des locales, les dès sont jetés. Chacun d’entre ses trois prétendants au trône tentera de s’imposer politiquement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn