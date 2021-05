Mbagnick Ndiaye : « Macky est mal informé… On va vers le flou »

L’ancien ministre de la Culture, qui assistait à la cérémonie de mise en service de l’électricité de sa commune (Ngayokheme), solde ses comptes.

« Une cérémonie de pose de première pierre alors qu’il n’y a même pas de budget », déplore Mbagnick Ndiaye dans le journal La Tribune.

« Ils sont à l’origine de tous les problèmes auxquels Macky Sall est confronté. Et, il est temps que le chef de l’État mette un terme à tout cela », a-t-il déploré.

Pour Mbagnick Ndiaye, « plusieurs collaborateurs de Macky ne suivent pas le rythme et ne sont mus que pour leurs propres intérêts ».

Et de marteler : « Le chef de l’État est mal informé. Et, si l’on n’y prend garde, on va vers le flou ».