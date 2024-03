Mbao : AKS continue de mobiliser et promet une victoire de Amadou Ba au premier tour

En ce 5ème jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain, la caravane marron beige de BBY-Mbao est allée à la rencontre des populations de cette partie de la commune. Abdou Karim Sall (AKS) y était avec ses troupes pour solliciter le suffrage de ces dernières au nom du candidat de la coalition au pouvoir en la personne de Amadou Ba.

Partout où il est passé, le Maire de Mbao et non moins coordonnateur de BBY de la commune a attiré l’attention de ses administrés sur l’importance d’une élection présidentielle dans un pays. « On va vers une élection présidentielle, et vous le savez, un scrutin du genre n’est pas un jeu d’enfant. C’est l’avenir de toute une nation qui est en jeu », insiste le triple « Barodi » (lion) de Mbao, Orkadiéré et Diaspora, selon Seneweb.

Ce dernier, très confiant du reste, a demandé à tous les électeurs de Petit-Mbao de voter utile, voter pour la bonne cause, la continuité et l’émergence. « Je sollicite vos suffrages parce qu’on doit élire dès le 1er tour notre candidat, Amadou BA, l’unique et le seul de notre grande coalition, 5ème Président de la République du Sénégal », a dit M. Abdou Karim Sall. « Victoire dès le 1er tour avec 54%, 53 ou même 52,5% », prédit le responsable de l’APR Mbao sous les ovations d’une foule surexcitée et scandant des cris de « 1er tour…, 1er tour…, 1er tour… ».

La sollicitation de Abdou Karim Sall n’est pas entrée dans l’oreille d’un sourd. Le message du leader politique est bien passé. « On est tous derrière Amadou Bâ, et comme l’a si bien clamé haut et fort M. le Maire, on va élire notre candidat, candidat de l’espoir dès le 1er tour », rassure un notable, pêcheur de son état, au niveau de notre premier point de chute à Petit-Mbao. Abdou Karim Sall fait partie des gros bonnets de l’APR qui, depuis des mois, mouille le maillot au quotidien pour matérialiser le choix fait par le Président Macky Sall sur la personne de son ancien Premier Ministre Amadou Ba.

Le plénipotentiaire de BBY dans l’arrondissement de Thiaroye qui n’a d’yeux maintenant que pour l’élection de Amadou Ba appelle à l’union sacrée autour du candidat du Président, non sans demander aux responsables de la grande coalition présidentielle de tous descendre sur le terrain pour éclatante victoire au soir du 24 mars prochain. Après les visites de proximité à Petit-Mbao, la caravane de Abdou Karim Sall s’est ébranlée vers Sicap Mbao pour la même mission, le même objectif, le même discours de propagande.

Sur place, il a été accueilli en grande pompe par son camarade de parti ex-maire de cette commune Ndofféne Fall. Ce jeudi, un autre jour de campagne, de nouvelles localités pour d’autres visites de proximité sur le chemin de la présidentielle à venir. Un scrutin qui, selon Abdou Karim Sall, va définitivement consacrer l’élection de Amadou Ba comme digne successeur du Président Macky Sall.