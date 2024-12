Mbao : Le budget 2025 connait une augmentation de 112.087.126

La Commune de Mbao a voté son budget, samedi dernier, au théâtre de verdure sous la présidence effective du maire et honorable député Abdou Karim SALL et la présence des conseillers municipaux.

Le budget de l’année 2025 s’élève à 1 793 592 664 Francs CFA. Par rapport au budget de 2024 qui était de 1 681 505 538 Francs CFA, il a connu une augmentation de 112 087 126. Pour la section fonctionnement, il est prévu un montant de 1110 000 000 Francs CFA soit 66,88 % du budget et pour la section investissement 683 592 664 FCFA soit 38,11 % du budget primitif.

En adéquation avec le plan triennal d’investissement, ce budget épouse les orientations de l’équipe municipale déclinée dans le PACTE 115. Ce programme qui a abouti à l’élection du maire Abdou Karim SALL met un accent significatif sur les investissements structurels ayant un fort impact pour les populations et répondant au principe de l’équité territoriale, informe la municipalité à travers un communiqué.

En 2025, les investissements tournent autour du renforcement des équipements sanitaires, de l’aménagement de terrains de sport, de l’entretien de jardins publics et du réseau d’assainissement et surtout de l’aménagement du cadre de vie en insistant sur la voirie.

Dans le domaine de la Santé, Hygiène et actions sociales, une enveloppe importante est destinée à la poursuite des travaux des postes de santé de Petit Mbao de Keur Mbaye Fall après péage et de Kamb (holding baobab).

Il est aussi prévu la réhabilitation des fosses septiques du poste de santé El Hadji Mor Gueye Pouye de Keur Mbaye Fall.

Dans le secteur de l’Education-Jeunesse- Culture et Sports, des crédits sont ouverts et permettront de prendre en charge l’aménagement du terrain de football appelé terrain élevage’ à Keur Mbaye Fll, la construction d’un terrain multifonctionnel à Zac Mbao et la réhabilitation du terrain de basket de la Cité Ndeye Marie. La dotation des fournitures scolaires sera maintenue et les toilettes dans certains établissements scolaires seront réhabilitées.

Pour l’amélioration des conditions de travail des élèves, il est aussi prévu dans ce chapitre l’acquisition de tables banc.

Pour améliorer la mobilité dans la commune, le curseur est mis sur le pavage (Zac Mbao et Keur Mbaye Fall). Le réaménagement du jardin public de Keur Mbaye Fall est également prévu dans le budget de 2025.

L’entretien et le renforcement du réseau d’assainissement (curage et drainage) seront pris en charge dans le budget de 2025.

Pour les équipements commerciaux, des investissements sont prévus au niveau des marchés avec une enveloppe de 35 000 000 Francs CFA. Elle est destinée à la construction d’édicules publics au niveau des marchés de la commune pour améliorer les conditions d’accès et d’hygiènes des usagers.