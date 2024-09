Mbao : Le maire Abdou Karim Sall quitte l’APR

Le maire de Mbao Abdou Karim Sall a pris la décision de quitter l’Alliance Pour la République (APR). Cette décision, bien que surprenante pour certains observateurs, reflète une volonté assumée le désormais ancien compagnon de Macky Sall de prendre du recul et de se repositionner dans l’échiquier politique national.

Dans un discours prononcé devant ses partisans, Abdou Karim Sall a exprimé sa reconnaissance envers l’APR et ses alliés, tout en soulignant les divergences de plus en plus marquées au sein du parti. «C’est avec un profond respect que je prends cette décision, conscient des défis auxquels le Sénégal est confronté et du rôle que je veux jouer dans l’avenir de notre pays», a-t-il déclaré. Selon lui, le temps est venu d’écrire un nouveau chapitre, plus en phase avec ses convictions et ses objectifs pour le développement de la nation.

L’actuel maire de Mbao n’a pas manqué de rappeler son parcours au sein de l’APR, où il a occupé des postes stratégiques et contribué aux grandes victoires électorales. Cependant, il a précisé que cette décision ne découle pas d’un simple désaccord, mais d’un besoin de refonder sa démarche politique et d’offrir une alternative aux citoyens sénégalais.

Abdou Karim Sall a donné rendez-vous à ses sympathisants et aux médias dans les prochains jours pour parler de son avenir politique.