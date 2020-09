La liste s’allonge. Après Aouar et Mandanda, c’est au tour de Kylian Mbappé. On apprend ce lundi soir que l’attaquant du Paris Saint Germain et des Bleus a été testé positif à la covid-19. Mis à l’isolement, il a quitté le rassemblement des Bleus et ne participera pas au match France contre la Croatie, mardi.