Mbaye Jacques Diop rend hommage au trésorier général, Abdoulaye Fall

Monsieur le Trésorier Général, cher frère et ami Abdoulaye Fall,

Il m’est particulièrement agréable d’avoir à vous exprimer les regrets que votre départ va laisser au sein de la Trésorerie Générale et des agents qui ont pu apprécier vos qualités de grand républicain et de Manager. Tout en vous félicitant des nombreuses réformes que vous avez initiées, je regrette aussi votre départ de cette direction. Mais comme on dit souvent, la vie et faite de rencontres et de séparations !

Toutefois, il me plaît de rendre un juste hommage au rare mérite avec lequel vous vous êtes acquitté de votre délicate mission. Vous avez su par vos qualités exceptionnelles et la correction de votre attitude, vous faire estimer et respecter aussi bien de vos collaborateurs, de vos agents. Vous avez su les instruire et les orienter dans le travail. Vous avez en résumé rempli votre mandat à la satisfaction de tous.

Monsieur le Trésorier Général, Cher frère, comment ne puis-je pas être attristé par votre départ? Et je suis certain que le ressentiment est unanime au sein du personnel de la Trésorerie Générale dont vous laissez le souvenir d’un bonté sans égale et d’un inlassable dévouement !

Aujourd’hui la joie et la tristesse se disputent mon cœur ; mais il est un autre ressentiment que rien n’y combat, c’est la sincère reconnaissant de tous vos pairs et vos proches.

Monsieur le Trésorier Général et cher frère,

tout ce que avez fait à la Trésorerie Générale et pour le pays demeure et nous rappellera sans cesse que par votre attitude franche et loyale à l’égard de la République, vous avez contribué au développement du Sénégal. Vous avez accompli bravement, simplement envers le pays, votre devoir de bon citoyen. C’est pourquoi l’annonce de votre départ m’afflige si profondément.

Cher frère et ami ,

Vous partez en laissant un bel exemple aux jeunes générations; il leur suffira de connaître les étapes de votre carrière pour apprendre ce qu’est un bon fonctionnaire. Vous avez toujours été ce grand commis de l’Etat infatigable serviteur, avec la certitude d’avoir loyalement servi son pays, avec un trésor d’amitiés et de sympathies que vous avez su vous créer.

Votre successeur à qui je souhaite pleins succès, est rassuré car je sais que vous allez lui transmis ce virus de dévouement professionnel, cette qualité de cœur et d’esprit mais aussi ce caractère loyal et sûr qui forgent votre personnalité.

Que tous mes souhaits de santé, de bonheur et de paix pour vous et votre famille, cher frère, vous accompagnent partout.

Votre cher frère et ami

Mbaye Jacques DIOP