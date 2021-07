Mbirkelane : 7000 élèves sans états civils

Quelque sept mille écoliers inscrits dans différents établissements du département de Mbirkelane, dans la région de Kaffrine, ne disposent pas cette année de pièce d’état civil, compte non tenu des enfants pas encore enrôlés dans le système éducatif, a appris l’agence de presse sénégalaise (APS) d’un membre du comité départemental de protection de l’enfant (CDPE).

« Pour cette année, dans le département » de Mbirkelane, « 7000 élèves n’ont pas de pièce d’état civil sans compter ceux qui ne sont pas encore dans le système éducatif », a indiqué Babacar Senghor, expert en droit et protection de l’enfant.

Selon lui, cette situation s’explique par plusieurs facteurs dont « la négligence et l’ignorance » des procédures de déclaration à l’état civil et leurs avantages. « Il y a également les facteurs liés à l’éloignement et l’enclavement de certains centres d’état civil mais aussi la non implication des acteurs communautaires qui peuvent faciliter l’enregistrement à la naissance », a-t-il souligné.