Mbour : Le maire Cheikh Issa Sall accusé de bradage foncier par…

Les populations du quartier Falokh de Mbour et le maire ne parlent plus le même langage. La pomme de discorde reste le bradage de leurs parcelles à usage d’habitation par la nouvelle équipe municipale… Ces populations très en colère et ne sachant plus à quel saint se vouer crient au voleur, à l’injustice et au grand banditisme.

Si l’on se fie à leurs propos rapportés par Dakaractu, il est noté depuis un certain temps que de nouvelles personnes se présentent sur les lieux avec de nouveaux actes administratifs pour réclamer leurs parcelles de la part de la nouvelle équipe municipale dirigée par Cheikh Issa Sall.

Les habitants du quartier Falokh accompagnés dans la lutte par le Mouvement Mbour Justice, disent ne pas être prêtes à céder devant quelque pression que ce soit. Aussi, demandent-elles l’intervention du Président Macky Sall, celle du ministre de la justice, voire l’instauration d’une délégation spéciale à Mbour.

Nos confrères ont joint le maire Cheikh Issa Sall qui affirme avoir pris bonne note avant de promettre de revenir dans un avenir proche sur le sujet.