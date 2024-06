Me Abdoulaye Wade ne mérite pas ce qui lui est arrivé

Le président Abdoulaye Wade a fêté ses 96 ans, le 29 mai dernier. Un anniversaire célébré dans la solitude et la sobriété car Maître est très éloigné du cocon familial. Sa femme et ses enfants l’ont tout simplement abandonné au Point E. Si Syndiely et sa mamie sont restées en France, Karim Meissa Wade se la coule douce au Qatar malgré les nombreux faux bons et son retour annoncé en grande pompe au Sénégal.

Sur le cas du président Abdoulaye Wade, la tristesse de le voir être abandonné par ses plus proches anime tous les sénégalais qui reconnaissent en lui son engagement politique, son parcours professionnel studieux qui mérite d’être enseigné dans les amphithéâtres, son accession au pouvoir en 2000 et ses 12 années de magistère marquées par plusieurs réalisations. Avec son âge avancé et sa santé fragile, il méritait au moins une assistance de sa femme Viviane Wade avec qui il a partagé plusieurs années de mariage mais aussi et surtout de par sa fille Syndiely qui n’a malheureusement de mari ni d’enfant qui peuvent lui empêcher d’être aux côtés de son Papa.

Mais le plus embêtant est le cas de Karim Wade qui malgré tout est entrain de manœuvrer depuis le Qatar au niveau du PDS( Parti démocratique sénégalais). D’ailleurs c’est à travers ses choix controversé que bon nombre de militants de la première heure ont quitté le navire jaune bleu. Le cas le plus patent est celui de Woré Sarr qui après avoir subi ce qu’elle assimile à un me humiliation a préféré démissionner du parti dans lequel elle a eu à se battre et à occuper des hautes fonctions.

L’ancienne maîresse de la commune de Gounass et parlementaire à plusieurs reprises à l’assemblée nationale n’a pas digéré sa destitution à la tête du mouvement des femmes. Une manœuvre parmi tant d’autres qui a fini de déstabiliser le parti démocratique sénégalais.

En tout état de cause, Maître Abdoulaye Wade, l’avocat devenu plus tard président du Sénégal en 2000 à la suite de l’alternance chantée sur tous les toits du monde et panafricain émérite ne mérite pas une fin si triste pour tout ce qu’il a fait.

Mais force est de reconnaître que la culture occidentale n’accorde pas beaucoup de crédit aux vielles personnes contrairement au Sénégal où un vieillard est pris avec beaucoup de soin et de tendresse. Épouser une femme qui n’a rien compris de notre culture est une erreur monumentale et avec son lot de conséquences.

L’attitude de Viviane Wade et de ses enfants en est une parfaite illustration. En atteste aussi les consignes données depuis le Qatar lointain qui interdisent tout contact ou rapprochement avec Me Abdoulaye Wade à sa résidence de Point E qui jadis était le point de ralliement des ténors du PDS comme feu Abdoulaye Faye, Mayoro Faye, Babacar Gaye , Me Madické Niang pour ne citer que ceux-là. Selon certaines sources, même sa nièce qui amène la bouillie de mil provenant de la maison familiale de Grand Dakar n’a plus accès au vieux Wade.

Seul Bro et parfois Lamine Faye s’occupe de lui. Une situation d’une extrême tristesse qui s’est abattue sur le pape du Sopi qui pouvait rester au pays de Marianne pour vivre sa retraite mais en bon sachant, il a préféré son Point E pour humer l’air du pays. Que nos prières l’accompagnent afin qu’il continue de vivre encore plus longtemps. Dommage que Karim Wade qui se conduit comme un vrai poltron et qui n’a point le courage et la résilience politique de Me Wade ne puisse pas comprendre l’importance d’une assistance paternelle surtout pour que ce dernier puisse recevoir les bénédictions de son Papa sur terre.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn