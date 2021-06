Me Amadou Sall : « Le pays de Karim Wade ce n’est pas le Qatar »

Ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (PDS), Me Amadou Sall, s’est exprimé sur le cas Karim Wade. Selon lui, le fils de Me Wade doit pouvoir revenir chez lui. « Je ne vois pas de raisons particulières pour qu’il ne puisse pas rentrer dans ce pays. C’est son pays. Son pays ce n’est pas le Qatar. Je ne veux pas trop me prononcer sur cette question. Lui-même sa position est très simple et je la respecte. Il dit qu’il ne veut pas d’amnistie. Il dit qu’il veut que son procès soit révisé. Je respecte cela », a-t-il déclaré devant le Grand Jury de la Rfm.