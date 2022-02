Me El Hadji Diouf qualifie les candidats de Yewwi de « menteurs »

Au lendemain de la publication des résultats provisoires des dernières élections locales du 23 janvier 2022, Me El Hadji Diouf a fait face à la presse, hier lundi, pour indiquer que la coalition présidentielle reste majoritaire.

« Des menteurs, des manipulateurs qui ont été écrasés et battus proclament leur victoire (Yewwi Askan wi) », a-t-il déclaré. « Je vais vous montrer comment la coalition Yew a été écrasée. Je vais aussi vous montrer comment BBY est sortie victorieuse de ces joutes électorales », dit-il.

Avant d’expliquer : « mon Dieu,le Sénégal ce n’est pas seulement Dakar, Ziguinchor et Guédiawaye. Qui le dit ment. Où sont les autres contrés ?, s’interroge Me El Hadj Diouf, Il n’y a pas de sous maire ou de “sur maire”. Sinon celui de Ziguinchor serait considéré comme un sous maire. Parce que Ziguinchor ne fait même pas 2% de la population sénégalaise. On est maire d’une ville qui ne fait même pas 2% et on se croit président de la République ».

Parlant du cas de la capitale, il pense que Yewwi a gagné Dakar parce que c’est Khalifa Sall seul qui avait gagné avec Taxawu Dakar en 2014. « Maintenant, il a choisi Barthélemy Dias et celui-ci a gagné. Guédiawaye, ils ont gagné et je l’accepte. Bonne chance à Ahmed Aïdara. Il saura que la critique est aisée comme le disait le philosophe mais l’art est difficile. Au contact de la réalité, il saura », a soutenu l’avocat repris par Emedia.