Me Moussa Diop invite Ousmane Sonko à aller au procès

Pendant que des droits de l’hommistes comme Alioune Tine appellent au calme et préviennent sur les graves conséquences pouvant déboucher de cette affaire, Me Moussa Diop, lui, pense que Ousmane Sonko doit accepter d’aller au procès pour des raisons évidentes.

Pour Me Moussa Diop, Président du Parti AG Jotna, à cet étape de l’affaire, rien ne peut «arrêter la machine judiciaire» et Ousmane Sonko devra accepter d’aller en procès car, il a partout «clamé son innocence et se disait impatient d’aller en procès pour laver son honneur et prouver le complot ourdi contre lui».

