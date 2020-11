Me Moussa Diop continue de cogner sur le « Macky ». Dans un entretien avec nos confrères de Seneweb, l’ex Dg de Dakar Dem Dikk a encore fait des révélations fracassantes. “J’ai fait entrer Macky à Podor avec une arme“, a-t-il lâché. L’Apériste viré la coalition « Macky 2012 » de dire : “Je ne suis pas du genre à défendre le Président Macky Sall aveuglément. Ce n’est pas moi. Moi, je le défend les yeux ouverts…“, précise-t-il.

Me Moussa Diop, au cours de cette interview, a été retiré d’un autre groupe WhatsApp (Apériste) dont il faisait partie. Il estime que c’est peut-être ce qu’il a dit dans l’émission que ses camarades ne digèrent pas. La cause de ce retrait du groupe. “Ce n’est pas de la démocratie”, regrette-t-il.

“Ils ne pourront pas me contenir… Parce que j’ai des idées précises (…) Et personne ne peut démonter mes arguments. Parce que je ne parle pas lorsque je n’ai pas des arguments solides (…) La politique, ce n’est pas uniquement du bavardage. Je ne suis pas passionné de la politique. Je fonctionne avec ma tête et non avec mon cœur…, mais je dis, moi on ne me menace pas. Tous ceux qui ont essayé ont, par la suite reculé. J’ai fait entrer le Président Macky Sall à Podor, arme à la main… C’était en 2012“, fait-il avoir.